Horacio Pascual que presidirá el HCD, será acompañado en la Secretaría por Jorgelina Miranda

por ·

También te podría gustar...

1 respuesta

  1. Firulais dice:
    3 diciembre, 2025 a las 2:10 pm

    Que alguien nos explique a la gente común, porque este personaje va a presidir el consejo ?

    Responder

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *