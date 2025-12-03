Horacio Pascual que presidirá el HCD, será acompañado en la Secretaría por Jorgelina Miranda

Esta mañana los mencionados mantuvieron una reunión con Claudia Esain y Gustavo Sanillán, Presidente y Secretario salientes tal como se aprecia en la foto de Distrito Interior.

Se puede decir que para que sea definitivo se debe votar, pero dadas las negociaciones, Pascual cuenta con los votos necesarios para ocupar ese cargo. A su vez, es el actual concejal del Frente Renovador dentro del peronismo, quien propuso a Jorgelina Miranda, ex edil, radicada en Villa Saboya, también Frente Renovador, para que lo acompañe en este nuevo desafío.

Este movimiento adelanta el acuerdo de partes entre el oficialismo y una parte de la oposición de la que no participan los libertarios, quienes, de mantenerse esta tendencia, no tendrán la cantidad de votos necesarios para torcer el destino de una discusión. A su vez, Alegre que se anunció de regreso en Derecho al Futuro, el espacio del Gobernador Kicillof, consolida su Gestión como peronista.

Un dato mas, no menos importante, es que el intendente pretende (o pretendía) a Pascual en el Gabinete; ante la negativa (momentánea tal vez) del bungense, éste cargo los mantendrá conectados estrechamente y trabajando juntos, como en otros tiempos.