Una mujer fue hallada sin vida en General Villegas esta noche

La Policía se encuentra trabajando en una vivienda de la calle Isturiz al 200 aproximadamente, en el barrio El Ciclón, donde una mujer de unos 50 años de edad, fue hallada sin vida esta noche.

Si bien al momento, extraoficialmente, se manejan algunas hipótesis, no ha trascendido la causa del deceso oficialmente, de la conocida vecina.

El personal policial presente en el lugar, se encuentra a la espera de los peritos para las tareas de rigor.

Según los primeros datos, los familiares directos que la hallaron en el interior de la casa, intentaron salvarle la vida trasladándola al hospital, pero nada pudieron hacer, incluso los profesionales que también la asistieron para salvarle la vida.