Al sentirse acorralado, un lagarto se abalanzó contra un hombre en General Villegas, aún así no hay que hacerles daño (VIDEO)

Un lector de Distrito Interior envió este video registrado en una quinta cercana al ex matadero, entre las rutas 33 y 188.

Allí se puede observar cómo algunas personas rodearon al animal que apareció donde ellos se encontraban, curiosos por la presencia, se acercaron, provocando la reacción del reptil, que en un momento, luego de demostrar incomodidad por la posición de su cuerpo, parece pararse sobre sus patas traseras y avanzar corriendo hacia la persona que tenía enfrente.

De no haber quedado grabado, probablemente parecería un simple relato aumentado o uno broma.

Ante esa reacción, el animal logró paso y se perdió entre la maleza, sin que nadie resultara herido, incluído el lagarto.

La reflexión que acompañó esta entrega fue la de tener cuidado y estar atentos ante la presencia de estos animales que últimamente se esta dando con frecuencia en lugares donde hay humanos, incluso en la ciudad.

A pesar que no hubo en ningún momento de lastimarlo, evidentemente al sentirse en peligro, atacó. Si esto le sucediera a un niño que intenta tocarlo en su inocencia, podría resultar lastimado; no obstante, es importante tener en cuenta que si no se los molesta, no representa un peligro latente.

