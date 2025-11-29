En General Pinto cayeron 72 milímetros hasta esta tarde

La ciudad cabecera no escapó a lo que ocurrió en la zona desde la madrugada.

A las 6 de hoy sábado comenzó a llover hasta aproximadamente las 17 horas, alcanzando los 72 milímetros caídos.

La lluvia fue sostenida, pareja, y no presentó complicaciones.

Agradecemos el dato a Simón Volpe, vecino cuyas publicaciones post lluvia son esperadas por buena parte de la comunidad, y acerca a los medios de comunicación, habiéndose convertido en una fuente de consulta y al que se recurre cuando se requieren números para estadísticas sobre el tema.