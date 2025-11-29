La lluvia caída en General Villegas hasta las 16 horas, 68 milímetros

Luego de momentos de lluvia torrencial, la cantidad de milímetros caídos registrados es de 68 en la ciudad cabecera.

Las precipitaciones que iniciaron en la madrugada apenas habían alcanzado lo 8 milímetros a las 8 de la mañana; desde entonces, alrededor de las 9 y hasta las 16, se mantuvo constante la caída de agua.

La cantidad estuvo por encima de lo esperado; del mismo modo que el Alerta Amarilla para la zona, hasta el momento no se cumplió, afortunadamente.