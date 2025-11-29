Crece el número de mujeres en el campo y en los últimos cinco años se sumaron 200.000

Un informe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) y “Las Chicas del Agro” reveló que hay 1,2 millones de trabajadoras en el sector, sobre un total de 4,2 millones de personas, lo que representa el 28% del empleo total de la cadena. El estudio destacó que la participación femenina es determinante en los rubros de servicios, con un 43%, y comercio, con 41%, situación impulsada fuertemente por la incorporación de tecnología y profesionales menores de 30 años.

«La tendencia es irrefutable, en los últimos cinco años se sumaron más de 200.000 mujeres: productoras, técnicas, ingenieras, emprendedoras… la fuerza del agro también viene de ellas”, afirmó Antonella Semadeni, economista de FADA. En ese sentido, señalaron que la agroindustria argentina, un motor clave de la economía, se consolida como una fuente de empleo cada vez más diversa, con la participación femenina, alcanzando cifras históricas y estratégicas en dos sectores clave: 43% en servicios y 41% en comercio.

Destacaron que, el sector agroindustrial emplea a más de 4,2 millones de personas, y de ese total, 1,2 millones son mujeres. Este dato significa que una de cada cuatro personas que impulsan la producción, la innovación y el futuro del agro es mujer. “Uno de tantos ejemplos de mujeres con garra en la Argentina son nuestras Leonas de hockey, si lo llevamos a las trabajadoras del agro llenan 193 veces el estadio mundialista Luciana Aymar, estadios llenos de talento, energía y capacidad”, agregó Semadeni.

Mencionaron que la agroindustria se destaca por ser federal. A diferencia de otras actividades productivas, que suelen concentrarse en las grandes capitales, la agroindustria está presente a lo largo y a lo ancho del país, generando oportunidades en cada región, ya sea grandes ciudades o pequeños pueblos.

Desde la organización mencionaron que el camino hacia la paridad se evidencia en rubros como servicios (43%) y comercio (41%). En cambio, los rubros primarios (14%), insumos (14%) y transporte y logística (17%) muestran menor presencia femenina, ya que históricamente se asociaron a tareas más físicas y tradicionalmente masculinizadas.

Agregaron que la irrupción de la tecnología es un gran motor de este cambio. “La automatización y la digitalización están borrando la histórica asociación de ciertas tareas con la fuerza física. Hoy, las mujeres acceden a roles de alta capacitación técnica y operativa: desde la conducción de tractores y cosechadoras de última generación y la operación de sembradoras hasta el manejo de drones, la gestión inteligente de la logística, entre otros», advirtieron.

Dijeron que el futuro está en manos de las nuevas profesionales. “El informe destaca que el aumento de la participación femenina es mayor entre las menores de 30 años, lo que proyecta un futuro más equilibrado y prometedor para el empleo agroindustrial», siguieron.

Agregaron que la agroindustria argentina no solo está produciendo alimentos para el mundo, sino que construye un modelo laboral más equitativo, demostrando que la eficiencia y la innovación pasan por la inclusión de talento sin distinción de género. (Fuente : La Nación – Foto: El Regional Digital)