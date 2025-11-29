Ciclistas villeguenses partieron esta mañana hacia Bariloche para participar del Desafío de la Ruta 23
Esta competencia de mountain bike une Bariloche con Las Grutas en una travesía de cuatro días que atraviesa la provincia de Río Negro, combinando ripio, asfalto, montaña y costa.
Los ciclistas de General Villegas que la disputarán en esta oportunidad son Luis Surbano, Néstor Mattesich (Coco) y Christian Sequeira, que la correrá por primera vez. Al equipo lo integra la esposa de Sequeira, Mansilla, que será el apoyo de los competidores.
A esta carrera la ganó en ediciones anteriores el villeguense Juan Pablo Lago, recordó Mattesich. Esta es la 6° edición.
Iniciará el próximo 3 de diciembre en Bariloche y culminará el 6 en el balneario Las Grutas, tras 650 kilómetros de pedaleo.
Son 4 etapas, 3 noches de descanso y 12 Puntos de abastecimiento que acompañan el viaje por Dina Huapi, Pilcaniyeu, Comallo, Jacobacci, Maquinchao, Los Menucos, Sierra Colorada, Ramos Mexía y Valcheta, hasta llegar al mar en San Antonio Oeste y Las Grutas.
La primera etapa será el 3 de diciembre desde Bariloche hasta Jacobacci (205 km). La segunda se disputará el 04/12 con inicio en Jacobacci y llegada en Sierra Colorada (185km). La tercera, el 05/12, largará en Sierra Colorada y se completará en Valcheta (145km). La última será el 06/12 desde Valcheta hasta Las Grutas (107 km).