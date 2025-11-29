Terrenos Quinta Handorf: se prorroga el plazo de pago y se confirma la nueva fecha del sorteo

Tras la publicación del listado de beneficiarios, la Municipalidad de General Villegas informa a los 97 adjudicatarios de los terrenos ubicados en la ampliación del Barrio Atardecer (ex Quinta de Handorf) que se prorroga el plazo para efectivizar el pago de los montos ofertados en sus propuestas hasta el miércoles 3 de diciembre inclusive.

La confirmación del pago constituye un requisito indispensable para poder participar del sorteo de ubicación de los lotes, que tendrá lugar el viernes 5 de diciembre en el Salón de Actos de la Municipalidad. Solo formarán parte del sorteo aquellos beneficiarios que hayan cumplido con el pago dentro del nuevo plazo establecido.

Esta decisión de la gestión del intendente Gilberto Alegre refuerza el compromiso de la administración municipal con la búsqueda de soluciones al déficit habitacional. Los fondos recaudados se destinarán al Fondo Municipal de la Vivienda (FOMUVI) y permitirán avanzar con el tendido del servicio eléctrico, obras de infraestructura esenciales y la adquisición de nuevos terrenos.

Al momento de la apertura de sobres de la licitación, el intendente Alegre destacó que el Municipio ya trabaja en la preparación de otro predio para dar respuesta a la demanda de los vecinos que presentaron propuestas y aún esperan acceder a un lote para construir su vivienda.