Se requirió de bomberos y Policía frente a la Escuela N° 3

Esta mañana a las 11:30 horas una dotación de bomberos fue requerida en la calle Azcuénaga entre Necochea y Belgrano por un incendio en la vereda.

El foco, de no gran ta.año se registraba frente a un terreno baldío que en su frente está cubierto por chapas. Al parecer, generado al quemar basura, las llamas alertsron a los vecinos que dieron aviso.

La Policía por su parte, ante la presencia del aitobomba y el despliegue requerido en el medio de la calle, cortó el tránsito en ese tramo.

Luego de unos minutos la situacion fue controlada y todo volvió a la normalidad en ese sector de la ciudad.