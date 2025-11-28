General Villegas: un camión que transportaba una máquina, cortó cables dejando a un sector sin electricidad

Esta mañana pasadas las 8 horas, un camión que tiraba un carretón transportando una topadora cortó cables de alta tensión en el camino que conduce a la Escuela Agropecuaria.

Lo ocurrido no solamente dejó al camión sin posibilidades de continuar dado que los cables quedaron enganchados en éste, sino que a la vez afectó a un amplio sector de la ciudad que se encuentra sin el servicio eléctrico.

Ante lo ocurrido intervino de inmediato la Guardia Urbana que mantuvo el camino a ambos lados del rodado cortado al tránsito, a la espera del personal de Eden, que alrededor de las 9 horas comenzó con las tareas de reparación.