El CEAM realiza charlas para alumnos del último año de secundaria presentando la oferta para que estudien en Villegas

La Secretaría de Educación de la Municipalidad de General Villegas, a través del Centro de Educación Abierta Municipal (CEAM), continúa acercando información académica a los estudiantes que finalizan el nivel secundario.

Durante la mañana de ayer, la Coordinadora de CEAM, María Luján Ottaviano, junto con el Asistente Educativo Federico Rafael, brindaron una charla informativa en la Escuela de Educación Técnica N° 1, dirigida a alumnos de 7° año.

En horas de la tarde, la Coordinadora de CEAM, María Luján Ottaviano, y la Coordinadora Educativa María Pepi recibieron en las instalaciones del CEAM a estudiantes de 6° año de la Escuela de Educación Secundaria N° 1.

En ambos encuentros se presentó la nueva oferta académica de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y se difundieron todas las oportunidades educativas que ofrece la Secretaría de Educación a través de CEAM, orientadas a acompañar la continuidad de estudios superiores.