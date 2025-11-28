Dr. Constante Bilotta: «No me arrepiento de nada, volvería a hacer lo mismo» (VIDEO)

El médico, que hoy tiene 72 años, se encuentra jubilado, pero nunca abandonó la medicina preventiva, que es en lo que más ha insistido desde siempre.

Especialista en Cardiología, área en la que ha pasado buena parte de su vida laboral, la que en breve llevará su nombre luego que el Concejo Deliberante por unanimidad lo aprobara a instancias de un Proyecto presentado por el bloque de la Libertad Avanza de la que Agustín Bilotta, uno de sus hijos, es parte. Éste fue quien contó que es el segundo médico luego de Oreste Crusat en ser distinguido, adelantando que el próximo seguramente será el Dr. Polito.

En ese punto se da una coincidencia, Tanto Crustat, como su padre recibieron la distinción de Rotary por la trayectoria y luego les llegó el reconocimiento del HCD para que algún sector del nosocomio local llevara su nombre. El pasado miércoles fue el turno del médico de Banderaló, Adrián Polito.

Bilotta, luego del reconocimiento en le que fue declarado también ciudadano destacado, habló con Distrito Interior, pidiendo disculpas a pacientes y colegas con los que pudo haber cometido errores, agradeció a toda su familia, especialmente a su esposa, y entre otras apreciaciones que se encuentran en la entrevista, dijo sin dudar que no se arrepiente de nada y volvería a hacer lo mismo.