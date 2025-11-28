El sector Cardiología del hospital se llamará «Dr. Constante Víctor Bilotta», lo aprobó el HCD

El bloque de La Libertad Avanza presentó el proyecto que distingue al médico, especialista en Csrdiología, con este reconocimiento.

Presente en el recinto esta noche, el médico de 72 años, a quien acompaña su esposa, pudo oír los argumentos por lo que fue aprobada por unanimidad la iniciativa.

Su hijo, Agustín, edil libertario, expuso desde ese lugar describiendo los pormenores que la familia vivió en los años que el profesional ha ejercido activamente, de allí, más allá de la admiración expresada, consideró que fue la razón por la que ninguno de sus hijos siguió sus pasos; la entrega absoluta a la medicina les quitó tiempo con ellos, no así calidad de vida y amor.

Los concejales Brime y Chichiri que tambien hicieron uso de la palabra coincidieron en los considerando.

De ahora en adelante resta ejecutar lo que el Proyecto determina, a fin de plasmar lo aprobado por unanimidad, momento en el que se lo aplaudió de pie en el recinto.