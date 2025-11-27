Crio. Insp. Orellano: «Esta es la 12° aprehensión por el Cuento del Tío que concretamos en Villegas»

El Jefe de la Policía Comunal de General Villegas, el Comisario Inspector, Gastón Orellano, contabilizó las veces que la Policía, hoy a su cargo, logró interceptar y detener a autores de esta modalidad delictiva que no cesa.

Si se tiene el cuenta que rara vez los autores actúan solos el número de personas puestas ante la justicia ronda las 30.

En muchos casos fueron personas, hombres y mujeres, que habían cometido las estafas en General Villegas, otras en localidades vecinas, como Tres Algarrobos, o cercanas como la de hoy, que el sujeto provenía de General Pico e intentaba hacer lo propio tras varios llamados.

En ese sentido Orellano, destacó la rapidéz con que se movilizó el personal apenas alertado; en este caso con el apoyo de la Policía de Seguridad Vial.

El titular de la Fuerza local, repasó que esa docena de aprehensiones, muchas de las cuales se convirtieron en detenciones, es el resultado del trabajo que iniciaron junto al Comisario Mayor, Carlos Ortellado, hoy a cargo de Inteligencia Criminal Trenque Lauquen, hace unos tres años atrás. En la nómina, cabe la mención a la Comisaria Dora Martínez quien se desempeñó hasta hace unos meses en el lugar que hoy ocupa el Oficial Principal, Aldo Varas.

General Villegas cuenta con varias vías de acceso, por lo tanto también de escape, además de su ubicación geográfica que la vuelven un punto «atractivo» para actuar, pero se equivocan, enfatizó.

Cabe destacar que los vecinos hacen un aporte importante para atraparlos, el inmediato aviso, el aporte de pruebas, sumado al Sistema de Monitoreo Municipal y la predisposición del personal, producen estos resultados para los que seguimos trabajando, confluyó Orellano.

NdR: en la foto de izq. a der. Subcomisario Ezequiel López, Jefe Seguridad Vial, Comisario Inspector, Gastón Orellano y Oficial Principal, Aldo varas.