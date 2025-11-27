Varios concejales sesionarán hoy por última vez de manera ordinaria en General Villegas (VIDEO)

El 10 de diciembre próximo concluyen y asumen los nuevos concejales, de acuerdo a lo que dictaminó la mayoría en las elecciones del pasado 7 de septiembre de este año en la provincia de Buenos Aires.

La presidente de Concejo Deliberante, Claudia Esain, que está dentro de los ediles que concluyen su mandato habló con Distrito Interior sobre los preparativos para la sesión de ese día.

También fue consultada sobre su futuro político del que dijo no volverá a postularse a un cargo hacia adelante, al tiempo que consideró haberle dado de si lo mejor a la comunidad, admitiendo que le han quedado temas pendientes por realizar.

Hoy es la última sesión ordinaria, a la que se refirió, sosteniendo que dado el temario, considera que será tranquila respecto a debates o discusiones.