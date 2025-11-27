AMPLIAMOS: cayó un estafador de la modalidad Cuento del Tío en General Villegas

Este mediodía informamos del hecho en el momento que el delincuente era ingresado a bordo de un móvil de la Policía a la comisaría, luego que fuera sorprendido en la estación de servicio Axion.

Posteriormente, accedimos a datos del delito que cometiera el sujeto, quien provenía de General Pico, La Pampa.

En esa ciudad el malviviente que tiene 28 años y domicilio en San Martín, Buenos Aires, había logrado hacerse de dinero con su ardid, estafando a una mujer mayor.

La investigación iniciada en la vecina provincia, desde donde se solicitó colaboración a la Policía Comunal de General Villegas, que se encontraba alerta por reiterados llamados telefónicos que se estaban dando en nuestra ciudad, lograron capturarlo, secuestrándole al momento unos 3.000 dólares y alrededor de 12.000 pesos argentinos. A su vez prendas de vestir y un celular utilizados al momento de delinquir.

El sujeto que se movilizó hasta aquí en un remis, se encontraba solo al momento y de ese modo habría actuado.

Tras la revisión en el hospital que forma parte del protocolo, quedó alojado en la dependencia local a disposición de la justicia, que podría determinar su traslado a La Pampa.

Si bien no está aún probado, no se descarta que los avisos recibidos durante esta mañana por parte de vecinos y las denuncias realizadas sobre Cuento del Tío, tengan relación con este delincuente.

Momento en que el delincuente era ingresado a la comisaría