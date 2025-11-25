General Pinto: un hombre fue hallado sin vida al pie de un molino
Esta mañana un vecino que transitada hacia el campo por un camino rural en cercanías del lugar conocido como la laguna de Goby, observó en un molino, a una persona inmóvil.
Tras el aviso a la Policía, se desplegó el operativo de rigor quenincluyó al SAME.
Momentos posteriores se determinó el deceso. Se trataba de un hombre de 66 años de General Pinto que había llegado hasta allí a bordo de una bicicleta.
Según trascendió la víctima, que habría tomado la decisión de su desenlace, tenía como rutina salir a pedalear por las mañanas.
En el lugar trabajó personal del Comando de Prevención Rural.