Se suspendió la Fiesta de la Tradición en General Villegas hasta nuevo aviso

El pronóstico de lluvias y la posibilidad de un Alerta (amarilla por el momento) para el próximo fin de semana hizo que se tome esta decisión que está siendo comunicada a los diferentes participantes desde esta mañana.

Una posibilidad que se contempló fue la de reprogramacion para el fin de semana siguiente, pero se adelanta una situacion similar por lo que se deja sin efecto hasta nuevo aviso, confirmaron las autoridades a Distrito Interior.