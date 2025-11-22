Dora Bustamante presenta hoy su libro sobre la historia de la Capilla San Cayetano en General Villegas

Será hoy a las 18 horas en la capilla, ubicada sobre la calle Brown, en el barrio San Antonio.

Se realizará una misa y la presentación del libro «Historia de la Capilla San Cayetano de General Villegas»

Dora Bustamante de Bazán forma parte de este lugar desde la primera hora y ha dedicado muchos años de su vida a la causa; su experiencia y devoción por el santo del pan y el trabajo, la llevaron a plasmar la historia.

Cronograma

18 hs. Misa a cargo del Padre Tomasz y presentación del libro.⁣

19 hs. Firma de libros y encuentro entre vecinos en el SUM y patio de la Capilla, para compartir unos mates entre todos/as.⁣

El libro tiene un costo de $25.000, incluye los costos de impresión y edición, y una contribución al funcionamiento de la Capilla.