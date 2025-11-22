El hombre que con su moto chocó una columna de cemento recibió el alta

Anoche alrededor de las 21 horas, un hombre de 29 años que circulaba a bordo de una moto tipo cross, 200 cc. impactó violentamente contra una columna de cemento en la Avenida Chassaing Sur, a metros del Centro de Castración (ex perrera) en General Villegas.

El motociclista luego de superar el lomo de burro, unos metros más adelante, perdió el control y al ver que era inevitable el impacto de la moto contra la estructura que sostiene cables, se arrojó de la misma cayendo dentro del zanjón que corre paralelo a la avenida.

De este modo logró resultar solamente con golpes menores, mientras que la moto quedó destruida, seriamente daña, al igual que la columna, la que evaluaban si sería reemplazada por el riesgo a que se cayera.

El accidentado fue asistido por un vecino y una persona que circulaba por el lugar a bordo de una camioneta, con la que fue trasladado al hospital, donde permaneció internado en observacion (para descartar lesiones internas), recibiendo el alta esta mañana.