La Policía recuperó en Lincoln la moto robada en General Pinto

Ayer a la mañana Rocío Ivars denunció la sustracción de su moto, una Honda Twister 125 cc. que se encontraba estacionada en su vivienda de la calle Chubut.

Luego de realizada la denuncia, mientras la Policía inició la investigación, la comunidad, sorprendida y preocupada, inundó los grupos de Whatsapp y redes con la imagen de la moto para obtener cualquier dato que permitiera recuperarla.

Esta mañana, el comisario Julio Monserrat, Jefe de la Policía Comunal de General Pinto confirmó a Distrito Interior que el rodado ya está en poder de la Fuerza a disposición de la justicia para los peritajes de rigor y la posterior restitución a su propietaria.

Había sido sustraída por un pintense mayor de edad, de quien no se brindaron los datos filiatorios, con la que se había movilizado hasta Lincoln, donde esta madrugada fue recuperada.

El malviviente fue notificado de la formación de la causa, permaneciendo en libertad.