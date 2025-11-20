Denunció que una mujer tomó fotografías a su hijo y luego huyó en un auto, ahora se sumaron otras situaciones (VIDEO)

La situación es por demás de extraña, pero tiene otros testimonios que aseguran haber pasado en el último tiempo por la misma situación. Ocurre en la ciudad de General Villegas.

Días pasados una mujer a la que no conoce, con acento de Bolivia o Perú, llegó a su casa solicitándole le prestara el teléfono para hacer una llamada a una persona, dado que su condición no le permitía contar con recursos; sin embargo a pesar que la respuesta fue negativa, le facilitó los datos y la desconocida pudo contactarse.

Permaneció en la vereda de su casa, sentada sobre una bolsa con arena y en un descuida, la dueña, de casa, pudo observar que estaba tomándole fotos a su hijo. Ante el reclamo por la situación se sucedieron una serie de episodios que desencadenaron en que la mujer desapareció de las inmediaciones a bordo de un automóvil que la esperaba cerca.

Tras la denuncia y la publicación en redes sociales de lo experimentado está trascendiendo que no sería el único caso, y aparentemente con la misma persona como protagonista.

Pero esto, lejos está de terminar, ya que este mediodía, la mujer presumiblemente extranjera volvió a la casa de esta madre con otra situación poco creíble que terminó por convertirse en compleja. Una vez más, la extraña mujer, desapareció como por arte de magia.

Esta tarde, solicitando resguardar su rostro, esta villeguense dispuesta a todo por defender a sus hijos, habló con Distrito Interior relatando minuciosamente lo que está viviendo junto a su familia.

Los interrogantes acerca de sus intenciones van desde una secuestradora, hasta alguien con problemas mentales, mientras tanto, ante la imposibilidad de tener una respuesta, la preocupación del barrio Atardecer, donde viven, está creciendo.