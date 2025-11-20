Mountain bike: el villeguense Alan Sosa tuvo una destacada actuación en el campeonato del sur cordobés

El adolescente de General Villegas participó este año en la categoría Principiantes del Campeonato de Mountain Bike en el sur cordobés que comprendió las localidades de Laboulaye, Melo, Huinca Renancó, General Lavalle, Villa Rossi, Mattaldi, Jovita, Serrano y San Joaquín.

La décima y última fecha se disputó en Laboulaye, y tuvo como punto de concentración el Parque Lago Municipal y contó con un circuito de 18 km.

El villeguense que se encuentra haciendo experiencia y afianzándose en este deporte, terminó 5° en su categoría mostrando entusiasmo por continuar entrenando para lograr mejorar su propia marca y alcanzar el podio en futuras competencias.