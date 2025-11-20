Alerta por tormentas para nuestra zona este jueves

Este miércoles a las 18 horas el Servicio Meteorológico nacional emitió un Alerta por tormentas para la tarde.

El alcance es Amarillo:

El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán provocar abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas que pueden superar los 75 km/h y ocasional caída de granizo. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.