Los cambios en los planes de ahorro de Chevrolet en General Villegas: «más fácil acceder» (VIDEO)

Facundo Quiroga, uno de los agentes de ventas de Milenaria, agencia oficial Chevrolet, con sucursales también en Lincoln y General Pico, habló de los cambios que los planes de ahorro de la firma aplica actualmente.

Entre los modelos incluídos están la Montana, la pick up mediana, la Tracker y el Onix, el auto sobre el que se da la mayor cantidad de consultas.

Quiroga destaca la disponibilidad de unidades, y del personal de Milenaria para evacuar cualquier consulta. Lo más destacado en cuanto a la atención al público, es la presencia en la ciudad cabecera, donde además cuentan con los talleres, lo que permite no tener que movilizarse a otro lugar al momento de los services.

Otro punto a favor es la toma de los vehículos usados, cualquier marca, cuyo valor se suma al del 0 kilómetro.