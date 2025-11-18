Orgullo y dedicación: aprobaron su examen de formación y ya son formalmente los futuros bomberos de Villa Sauze

En los pueblos del interior del Partido de General Villegas y de toda la provincia de Buenos Aires, los bomberos voluntarios representan uno de los pilares más significativos de la vida comunitaria. Son hombres y mujeres que, movidos por la vocación de servicio, eligen brindar su tiempo, su esfuerzo y, muchas veces, arriesgar su vida para cuidar a sus vecinos. Su labor encarna el espíritu solidario que distingue a las pequeñas comunidades, donde cada gesto de compromiso fortalece el lazo colectivo y garantiza la protección de todos.

El lunes 17 de noviembre, los aspirantes a bomberos de Villa Sauze que realizaron durante nueve meses su curso de formación en la localidad de Banderaló, bajo la capacitación de Flavia Gallotti, Juan Pérez, Gustavo Carrizo, Luiza Díaz, Raúl Chariani y Lucas Palacio, rindieron su examen final.

Los ocho aspirantes que aprobaron la evaluación final y se convirtieron en los nuevos bomberos voluntarios de Villa Sauze son: Tania Álvarez, Santiago Carrizo, Yohana Cattaneo, Nacy Couffignal, Ángeles Etcheverry, Micaela Ledesma, Fermín Torres Galván y Lisandro Vega, quienes ahora aguardan la entrega de sus diplomas para comenzar a prestar servicio activo.

La comunidad de Villa Sauze los recibió en la entrada del pueblo con una cálida bienvenida y acompañó su llegada con una caravana que recorrió las calles, culminando en una cena compartida en el edificio donde funcionará el nuevo destacamento de bomberos voluntarios.

Participaron del encuentro familiares, miembros de la Comisión de Bomberos Voluntarios, el secretario de Seguridad Luis Plana, el coordinador de Defensa Civil Mauricio Olivera, además de vecinos que se sumaron a la celebración.