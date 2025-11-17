General Villegas: un inmueble perdió por completo el techo con la tormenta

La noche del sábado dejó varios destrozos en la ciudad, aunque a diferencia de otras oportunidades, en ésta no hubo que lamentar viviendas seriamente afectadas; sin embargo, hubo familias que padecieron el fenómeno en ese sentido, como en este caso, donde un galpón garage, destinado a guardar distintos tipo de mueble, elementos electrónicos y eléctricos, exhibidos para la venta, perdió por completo el techo.

El lugar se encuentra en Vuelta de Obligado, 53, a una cuadra de las vías del Ferrocarril.

La damnificada comentó a Distrito Interior que las chapas eran nuevas, sin embargo, no resistieron a la fuerza de las ráfagas de viento y se desprendieron por completo.