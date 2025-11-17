Convocatoria: la UDEB General Villegas convoca a sus afiliados a elecciones para el día 6 de febrero

La UDEB General Villegas convoca a sus afiliados a elecciones para el día 6 de febrero de 2026 a realizarse en todos los establecimientos educativos a efectos de elegir:

-Un precandidato de zona titular.

– Un precandidato de zona suplente para la elección de Delegado de zona de FEB.

La Junta Electoral está integrada por María Laura Riopedre; Patricia Liliana Jaime, Silvia María Benito y funcionará en la sede gremial situada en Alberti 620 los días martes y jueves en el horario de 9:30 a 12 horas.

Silvina Paviolo Guillermo Tirone

Secretaria Administrativa Secretario General