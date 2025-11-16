Un joven de Urdampilleta participó de un programa en Canal 13 para recaudar fondos y reconstruir lo dañado por la tormenta

Mariano Negretti cumplió con su objetivo de recaudar fondos para ayudar en la reconstrucción de su oueblo natal donde hace unos dias la tormenta provocó serios daños.

Esta acción solidaria se tradujo en $ 38.000.000 que logró recaudar en el programa Buenas noches en familia, que conduce Guizo Kascka.

Negrete con su música llegó al corazón de muchos para ayudar a familias de su pueblo, expresó el medio