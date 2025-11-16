General Villegas: las pruebas libres quedaron suspendidas para una nueva fecha

Esta mañana los organizadores de las pruebas libres de motos y karts, recorrieron el circuito evaluando hasta último momento si realizaban o no las pruebas libres previstas para hoy domingo desde el mediodía en el circuito del club Eclipse.

Dado el estado en que se encuentra el trazado, principalmente por las dificultades para intervenirlo en caso de ser necesario, y las ramas que hay en el lugar luego de la tormenta, decidieron suspender la actividad.

Por el momento no hay fecha confirmada para la próxima, aunque sería dentro de lo que resta del año.