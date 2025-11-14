Tiene prisión domiciliaria, mantuvo privada de la libertad a su ex pareja en General Villegas

El sujeto aprehendido, de 25 años, está acusado de Privación ilegítima de la libertad, Amenazas y Resistencia a la Autoridad.

Se trata de una persona que cuenta con el beneficio del arresto domiciliario, por una causa de Hurto y Violación domiciliaria.

El detenido, retenía ayer, contra su voluntad, a su ex pareja, una mujer de 22 años, dentro una habitacion en una vivienda de la calle Tacuarí.

Ante la llegada del personal policial, advertido por un llamado al 911, el aprehendido, arremetió contra los uniformados con golpes de puño y patadas siendo reducido.

Posteriormente la víctima radicó la denuncia.

Se aguarda que la autoridad judicial interviniente proceda en consecuencia.