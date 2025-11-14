Lagartos, son cada vez más frecuentes en la ciudad, no matarlos

Su aspecto es poco agradable, pero es solo eso, una imagen ya que este animal resulta indiferente sivo salvo que se sienta amenazado.

Ademas, y es lo más importante, su presencia en el ecosistema es sumamente importante.

Propio de nuestra zona, el lagarto overo ha vuelto a verse con mayor frecuencia, particularmente entre nosotros.

Días pasados publicamos las imágenes de un ejemplar que se hallaba en las inmediaciones de la sub estación de Edén. Sobre éste, varios vecinos, incluso empleados de la empresa de energía eléctrica escribieron asegurando que el animal se encuentra en ese sector de la ciudad desde hace un largo tiempo.

Hoy, un vecino de la calle Paso, de General Villegas, se sorprendió con esta presencia en el patio de su casa ubicada entre Necochea y Belgrano. Lejos su intención de querer dañarlo, pero sin saber cómo proceder, consultó acerca de los pasos a seguir.

A modo de sugerencia, la primera acción debiera ser comunicarse con el área Medio Ambiente, desde la cual seguramente cuentan con la información precisa.

Caso contrario, si se logra atraparlo, sin causarle daño, la sugerencia es devolverlo a un lugar descampado alejado de la ciudad. En ningún caso matarlo.

A la luz de los hechos, aunque estas apariciones en la ciudad pueden ser ocasionales, tal vez debamos estar mas atentos y se trate en realidad del aumento de su población ante una presumible disminución del uso de productos agropecuarios que resultan nocivos para ellos.