Funcionarios municipales participaron en reunión con productores en Piedritas

El martes 11 de noviembre, se llevó a cabo en el Club Cosmopolita de Piedritas, una asamblea abierta de productores, organizada por la Sociedad Rural del Partido de General Villegas, con el objetivo de abordar temas vinculados al desarrollo productivo y la infraestructura rural de nuestro distrito.

En representación de la Municipalidad de General Villegas participaron la secretaria de Obras Públicas, Alejandra Matellán; la secretaria de Promoción, Producción y Medio Ambiente, Mónica Spertino; la secretaria de Hacienda y Finanzas, Gisela Bollini; el director Vial, Abel Llera y la directora de Gobierno, Maira García.

Durante el encuentro se generó un espacio de diálogo y trabajo conjunto entre productores rurales, Sociedad Rural y autoridades municipales, en el que se intercambiaron inquietudes, propuestas y prioridades relacionadas con la situación de los caminos rurales, obras de infraestructura y políticas de acompañamiento al sector agropecuario.

La presencia del equipo municipal reafirma el compromiso de la gestión del intendente Gilberto Alegre con el desarrollo del sector productivo, escuchando las necesidades del territorio y promoviendo acciones coordinadas para fortalecer la competitividad y el crecimiento del distrito.