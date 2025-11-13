Funcionarios municipales participaron en reunión con productores en Piedritas
Durante el encuentro se generó un espacio de diálogo y trabajo conjunto entre productores rurales, Sociedad Rural y autoridades municipales, en el que se intercambiaron inquietudes, propuestas y prioridades relacionadas con la situación de los caminos rurales, obras de infraestructura y políticas de acompañamiento al sector agropecuario.
La presencia del equipo municipal reafirma el compromiso de la gestión del intendente Gilberto Alegre con el desarrollo del sector productivo, escuchando las necesidades del territorio y promoviendo acciones coordinadas para fortalecer la competitividad y el crecimiento del distrito.