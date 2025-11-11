Pasó la 33° edición de Expo Holando en Coronel Charlone

El sábado 8 de noviembre a las 16:30 horas se realizó el acto de apertura oficial de la 33° Edición de la Expo Holando en la localidad de Coronel Charlone. El evento llevado a cabo en su predio, fue presidido por el intendente municipal interino, Oscar Trojaola, y el integrante de la comisión organizadora, Edgardo Pironello, quienes destacaron el valor de esta tradicional celebración para toda la comunidad.

La exposición, que se desarrolló durante todo el fin de semana, contó con muestra de reproductores, exposición y venta de toros, charlas técnicas, concurso de asadores y un cierre artístico con Miguel “Conejito” Alejandro y Banda XXI, que convocó a una gran cantidad de público.

Durante el acto inaugural, Edgardo Pironello expresó que “hoy nos encontramos celebrando un nuevo aniversario de un evento que no solo marca el calendario de Coronel Charlone, sino que late en el corazón de nuestra identidad. La Expo Holando no es solo una exposición, es el reflejo de nuestra identidad charlonense y la capacidad de nuestra comunidad para unirse y construir un futuro próspero”.

Remarcó además el espíritu solidario y el compromiso de generaciones que han sostenido la muestra a lo largo del tiempo al sostener que “la Expo Holando es una muestra viva de lo que somos capaces de lograr cuando trabajamos juntos. Es un espacio donde el sector agropecuario, comercial y de servicios se encuentran, donde se exhibe lo mejor de nuestra producción y donde se generan oportunidades para el crecimiento de todos”.

Por su parte, el intendente interino Oscar Trojaola subrayó el valor del trabajo colectivo y el acompañamiento permanente del municipio: “El propósito es mostrar el trabajo de la gente de campo en preparar los animales y poder hacer la presentación. Esto lleva mucho tiempo. Por eso es que todos, las instituciones, las escuelas, el público, tienen que seguir apostando. Nosotros vamos a seguir acompañando desde el municipio para que esta exposición siga creciendo año tras año y poder demostrar el potencial que tiene toda esta zona”.

La Expo Holando, que retomó su realización en 2009 tras el Centenario de Coronel Charlone, se consolida como un símbolo de la identidad productiva y comunitaria de la localidad. Esta 33° edición volvió a poner de manifiesto el esfuerzo conjunto de instituciones, productores, comerciantes y vecinos, reafirmando el compromiso de seguir construyendo una comunidad que avanza y progresa con el trabajo conjunto.