Dieron esta mañana con la mujer que fotografiaba a niños en la calle, la Policía trabaja en el caso

Ocurrió en el barrio Atardecer de General Villegas, donde días pasados una vecina, que observó esta maniobra con uno de sus hijos, denunció en la Policía lo ocurrido.

A su vez, contó a Distrito Interior, lo que estaba pasando junto a su familia.

El hecho coincidió con otras personas que manifestaron haber tenido la misma experiencia.

Según los relatos, la mujer de acento extranjero, se presentaba en las viviendas solicitando datos para poder establecer una comunicación telefónica, presuntamente con familiares, y allí tomaba las fotos.

Tras el aumento de la preocupación en la población que se mostró en alerta, la Policía comenzó a tratar de dar con la mujer a la que esta mañana los vecinos lograron identificarla, interceptarla y retenerla hasta la llegada de la Policía.