Irene Diez será la nueva Jefa de ANSES General Villegas

Tras la salida de Analía Balaudo, electa senadora provincial por La Libertad Avanza, su cargo será asumido por Irene Diez.

Este desembarco, que habría sido comunicado oficialmente puertas adentro, se producirá en breve, antes del 10.de diciembre en el que asume Balaudo su banca.

Diez, es trabajadora social, se desempeñó por algo mas de una década en la Municipalidad, y mas de la mitad de ese tiempo lo ocupó en el hospital, al que renunció al poco tiempo de adumida la actual Gestión.

Actualmente se desempeña como Jefe de ANSES en Ameghino.

Previamente había tomado horas en la Escuela Media N°1 de General Villegas.

Políticamente milita en las filas de LLA, pero la fuente consultada por Distrito Interior, mas allá de reconocer que es un puesto clave, que requiere gente de confianza y propia, destaca de la nueva funcionaria su compromiso e idoneidad, demostrado en su actual lugar en el ente nacional.