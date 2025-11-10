Columna de opinión: «Necesito una palabra» (VIDEO)

La prédica del Pastor Pablo San Felipe, de la Iglesia Redil de Cristo de General Villegas, compartió días pasados la prédica que compartimos en esta publicación.

Su mensajes, como siempre, está basado en pasajes bíblicos, con la particularidad de su estilo para adaptarlos a los tiempos modernos, haciendo, incluso para quienes no se congregan, que la palabra elegida resulte fácil de comprender.

Esta vez el título elegido fue «Necesito una palabra», en clara referencia al valor que ésta tiene (en todos los casos)