El domingo dejó un grave accidente cerca de Rufino

Un fuerte choque currió minutos antes de las 6 horas del domingo en ruta la 33, kilómetro 556, en proximidades de Tarragona, donde colisionaron de frente dos vehículos.

El siniestro fue protagonizado por una mujer oriunda de Rufino que se movilizaba en sentido Rufino – Amenábar, y un grupo de hombres que lo hacía en sentido contrario.

Producto del choque, cuatro de las personas resultaron con heridas de diversa consideración, algunas de ellas con varias fracturas. El de mayor consideración es un hombre que se movilizaba como acompañante en uno de los vehículos.

En el lugar trabajaron Bomberos de Rufino y ambulancias de Amenábar, Sies 107 y Emco de Rufino, quienes trasladaron a los lesionados a nosocomio de esa ciudad, informó FM Rufino.