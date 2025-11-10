General Pinto: impactante vuelco del piloto «Banana» Caratti en Carlos Casares

El domingo Héctor «Banana» Caratti disputaba la final de la categoría 1100/1300 en el circuito «Roberto Mouras», describió Carlos Casares cuando, de acuerdo a sus propias palabras a FM 101.7 La Nueva, un toque bloqueó el auto provocando los tumbos. Graban en la quinta vuelta.

Pese a la espectacularidad del siniestro, Caratti, salió caminando, sin lesiones, por lo que destacó el trabajo de José Gentilini y Hugo Bártoli, armadores del auto, cuya jaula resistió a la perfección.

El Fiat 128 quedó destruído en su totalidad, destacó en la transmisión en vivo la voz de la emisora que permitió ver las consecuencias materiales.