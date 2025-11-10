Golf: por primera vez en su historia La Lucila ganó el Torneo 5 Zonas

Fue esta tarde en Lincoln donde los villeguenses lograron un triunfo histórico para el club que representan, la Lucila.

Por primera vez en su historia se obtiene este torneo del que participa toda la provincia nucleada en FENOBA; en este caso fueron 10 ciudades, Junín, Pergamino, Mercedes, 25 de Mayo, 9 de Julio, América, Lobos, Bragado, Lobos y General Villegas.

Tras un año de intensas competencias, en las que La Lucila fue sede (hasta el momento el club nunca fue anfitrión), lograron llegar a la final tras vencer a América y coronarse campeones.

El equipo, que surgió de una selección de unos 50 jugadores, estuvo integrado por (de izquierda a derecha) Federico Gonella, Omar Martirene, Daniel Chiesa, Enzo Sánchez, Javier Ipharraguerre, Alberto Hellbusch, Alejandro Fogazzi, Salvador García, Alfredo Castanheira y Mariano García.

La capitanía estuvo a cargo de Federico Gonella y Alfredo Castanheira.

La alegría y orgullo por el histórico logro será festejada el próximo miércoles en la sede de La Lucila.