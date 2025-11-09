Se derrumbó La Celma, sitio en el que asesinaron Aramburu, en el Partido de Carlos Tejedor (VIDEO)

Estancia La Celma, pertenecía a la familia Ramus, cuando en el año 1970 ocurrió allí un hecho histórico, que significó la irrupción a nivel nacional del grupo guerrillero «Montoneros».

Un grupo de esa organización mantuvo secuestrado desde el 29 de mayo de 1970, sometido a «juicio popular» y «ajusticiado» (asesinado) el 1º de junio, al general del Ejército Pedro, ex presidente de factor, Eugenio Aramburu, quien era relevante por considerárselo como responsable de los fusilamientos de José León Suárez en 1956 y del profanamiento del cadáver de Eva Perón.

En 2004 el lugar había sido declarado de Interés Municipal, sin embargo, los proyectos y responsabilidades que pesaban por ese sitio nunca se concretaron.

Video publicado por FM Láser de Carlos Tejedor (audio original)