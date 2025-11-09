General Villegas: asueto administrativo municipal este lunes 10 de noviembre

La Municipalidad de General Villegas informa que, mediante Decreto del Departamento Ejecutivo, se adhiere a la conmemoración del “Día del Trabajador Municipal”, que se celebra cada 8 de noviembre en reconocimiento a la labor que desempeñan las y los trabajadores municipales del distrito.

El Ejecutivo Municipal destacó el compromiso, la responsabilidad y la vocación de servicio del personal, valores que fortalecen el vínculo entre la administración y la comunidad. Asimismo, subrayó que los trabajadores municipales constituyen un pilar fundamental en la gestión pública local y en el cumplimiento de las políticas comunales.

En el marco de esta conmemoración, y tras el diálogo mantenido con los gremios que representan al personal municipal, se resolvió otorgar asueto administrativo el lunes 10 de noviembre de 2025 para todo el personal municipal.

El Decreto establece además que se garantiza la prestación de los servicios esenciales, manteniendo las guardias mínimas necesarias para su normal funcionamiento.