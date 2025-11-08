Con proyección de crecimiento: Cruz Campo incorporó al pintense Gustavo Tamburri a su plantel en General Pinto

El Ingeniero Agrónomo Gustavo Tamburri se incorporó recientemente al equipo de la empresa de capitales villeguenses que desde hace un tiempo se encuentra presente en el distrito de General Pinto.

Tamburri aporta su conocimiento zonal y experiencia en desarrollo comercial, marketing y gestión estratégica dentro del sector agropecuario.

El profesional nacido en General Pinto cuenta con varios años de formación y desempeño comercial en la región, adquiridos durante su paso por un distribuidor local de una de las principales compañías de agroinsumos, y posteriormente en empresas nacionales y multinacionales de renombre, donde se desempeñó en áreas de excelencia comercial y soluciones digitales.

Tamburri además se ha formado académicamente en marketing, comunicación y análisis de datos, que complementa con una visión integral del negocio y de los mercados agropecuarios.

Reside en General Pinto y participa activamente en su comunidad a través del Rotary Club local, institución de la cual fue presidente durante el período 2019-2020; este currículum lo ubicó en la mira de una empresa que cuenta con una basta trayectoria en el rubro agropecuario; y tal como manifestaron los responsables del grupo empresarial que creo Cruz Campo, su incorporación afianzará el objetivo con el que desembarcaron en suelo pintense.

Cruz Campo comercializa principalmente semillas de maíz Dekalb y la línea de productos Bayer, Monsanto.

Contacto con Gustavo Tamburri 2356 405212.