Una estancia de General Villegas ganó la Medalla de Oro en Bife Ancho a Grano en el Mundial de Carnes

Por primera vez la Argentina fue sede de un “Mundial de la carne”. Se trata del debut de un certamen internacional que se propuso premiar a los mejores bife ancho y bife angosto del mundo en dos subcategorías -alimentados a pasto y a grano-. La cita fue el último miércoles en La Rural y en total se evaluaron 728 bifes humeantes que llegaron de ocho países diferentes, Irlanda, Reino Unido, España, Perú, Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina.

En la mesa de evaluación hubo desde periodistas como Pietro Sorba y María de Michelis hasta chefs consagrados como el peruano Gastón Acurio y los argentinos Christian Petersen, Juan Gaffuri, Ale Feraud, Dario Gualtieri, Martín Rebaudino, Maximiliano Rossi y Tomás Treschanski. Un total de 350 personas distribuidas en más de 50 mesas donde la consigna era catar a ciegas y elegir las carnes más tiernas, jugosas y sabrosas de la competencia.

De las 4 medallas de oro que se entregaron en esta competencia dos fueron para Argentina y otras dos para Perú y Uruguay. En la categoría bife ancho alimentado a grano, el oro fue para Urien Loza, de Establecimientos La Negra SA, ubicados en provincia de Buenos Aires (General Villegas (estancia La Caledonia), Suipacha y Carmen de Areco). Según los productores de este bife el secreto de su buena performance está en la raza del animal (Aberdeen Angus) y en su buena genética que garantiza su terneza.

Angel Luis Rossi, presidente de Establecimientos La Negra SA, explica que son varias las etapas claves en la crianza del animal para llegar a conseguir esta calidad en el producto final: «Hoy se sabe que muchos atributos se empiezan a definir incluso en el vientre de la madre. El engorde final también es crucial para conseguir buen sabor. En Argentina se faenan animales muy jóvenes. Lo ideal es hacerlo a partir de 24 meses para conseguir más firmeza en el corte y mejor grasa intramuscular», detalla. Estos bifes por el momento son exclusivamente de exportación pero a partir de la premiación varios restaurantes se comunicaron con los productores para incorporar sus carnes en sus cartas así que están planeando sacar un marca propia en breve. La otra medalla de oro argentina fue para el bife ancho alimentado a pasto de Quickfood S.A., del Establecimiento Ricardo y Omar Bailo. Entre los premiados con medalla de bronce y con una mención especial por la excelencia en el sabor se encuentra Muge. La competencia se extendió durante 7 horas y cada una de las 53 mesas del jurado tuvo que afinar sus papilas gustativas en 14 rondas diferentes. «Cada pieza llegaba con un código que hacía imposible la identificación de su origen y los jurados usaban una app que desarrollé especialmente para este campeonato para calificar las carnes», cuenta Luis Barcos. De esta forma buscaron garantizar la transparencia de los resultados.