Se realiza este viernes la Expo Educativa 2025 en el ex Molino Fénix de General Villegas

Luego de la postergación debido al pronóstico meteorológico para el martes, día en que estaba prevista, este miércoles 5 de noviembre se llevará a cabo la Expo Educativa, edición 2025.

El objetivo es difundir la oferta formativa, las prácticas educativas en ambientes de trabajo y acompañar a las y los estudiantes en la construcción de sus proyectos formativos-ocupacionales. Participarán estudiantes, y es abierta a toda la comunidad.

Está Organizada por Jefatura Distrital, Modalidad de PC y PS, Modalidad Educación Especial y Nivel Secundario.

Los horarios son, por la mañana, de 9 a 12, por la tarde, de 13 a 15:39 horas.