Taller Protegido de General Pinto: 25 años de crecimiento y superación (VIDEO)

Acaba de cumplir 25 años de vida, y la proyección es la de seguir adelante con nuevos proyecto, para los que requieren del acompañamiento del Estado principalmente.

Lo más cercano es retomar la elaboración de alfajores de maicena que son requeridos por la comunidad, la que ha tenido la oportunidad de probarlos oportunamente. En ese sentido, el gran desafío es lograr mayor horario para los operarios, que se traduce en mayores recursos económicos.

Distrito Interior habló con Rosa Villegas, presidente de la Comisión del ente, quien detalló cómo los encuentra este medio siglo recientemente cumplido, y cómo proyectan concretar los sueños y necesidades que forman parte de las demandas.

Por lo pronto este fin de semana se celebra con una cena a la que todos pueden concurrir. Las tarjetas están a la venta.