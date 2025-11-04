IMÁGENES ENVIADAS POR LA GENTE: importante caída de granizo en la.zona rural de General Pinto (VIDEO)

Un lector de Distrito Interior envió esta tarde las imágenes que acompañan esta publicación, tomados en un predio rural ubicado en cercanías del cementerio de la ciudad.

Si bien se observa una importante cantidad de pequeñas piedras, su tamaño no habría provocado grandes daños, pero la cantidad caída generó importantes acumulaciones.

Para mostrar la magnitud el granizo es colocado sobre una superficie a pala.

Para hacernos llegar tu noticia escribimos al 3388 672080