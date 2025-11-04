Urdampilleta: la tormenta voló techos, provocó destrozos y dejó al pueblo a oscuras

La fuerte tormenta provocó voladuras de techos, derrumbe de antenas, una cancha de pádel destruída y corte generalizado del servicio energético.

Según informó Signos FM 101.1, se registraron además cables y ramas caídas, toldos volados y hasta una vivienda derrumbada. La cancha de pádel del conocido club Torrecita Pádel sufrió una destrucción total.

A su vez, producto de la feroz tormenta, la localidad se vio afectada por un corte no programado en su servicio de energía eléctrica, que hasta las 23 horas no logró ser reestablecido.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió en la mañana de este lunes un alerta de nivel amarillo por tormentas de variada intensidad para esta noche. Con el paso de las horas, el Alerta había sido elevado a nivel Naranja para ese distrito (Fuente: Presente Noticias)