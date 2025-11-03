Alegre en Bunge: recorrida, diálogo y nuevos proyectos para la localidad

Durante la mañana del viernes 31 de octubre, el intendente Gilberto Alegre, visitó la localidad de Emilio V. Bunge para supervisar obras en marcha y coordinar futuras acciones junto a miembros de la Cooperativa Eléctrica.

“Estuve viendo algunas obras que estamos haciendo y proyectando lo que pensamos hacer para el año que viene. Me reuní con miembros de la Cooperativa Eléctrica, con quienes hablamos de la posibilidad de la ampliación de la red de gas y del cordón cuneta, además de los consolidados de piedra caliza, más algunos trabajos que pensamos hacer en los caminos”, señaló el jefe comunal.

Alegre señaló además que la secretaria de Obras Públicas, arquitecta Alejandra Matellán, se encuentra trabajando actualmente en la adquisición de materiales para continuar con las tareas proyectadas en la localidad.

La visita se enmarca en el recorrido que el intendente viene realizando por las distintas comunidades del Partido, con el objetivo de supervisar los avances de obras públicas, dialogar con vecinos e instituciones, y planificar nuevas inversiones para el próximo año.