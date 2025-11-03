Deportivo General Pinto inaugurará en breve las luces de su estadio, tras 30 años de no encender las luces

Pasaron 30 años desde la última vez que se encendieron las luces en el estadio «Luis Dallocchio» del club Deportivo.

La ceremonia del encendido de las luces está prevista para el próximo viernes 7 de noviembre, a las 19:00 horas, donde la obra quedará concreta en el marco de los 89 años del club.

Sin embargo dado el pronóstico meteorológico para ese día, las autoridades de la institución analizan pasarlo para el viernes siguiente, cambio que se informará apenas esté tomada la decisión.